ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 ноября 2022, 06:07

Бойцы 1-й Славянской бригады гранатами уничтожили украинских военных под Авдеевкой

РИА "Новости" показало видео боя 1-й Славянской бригады на Авдеевском направлении

Военнослужащие 2-го батальона 1-й Славянской бригады вступили в бой во время наступления на Авдеевском направлении. Кадры показывает РИА "Новости".

Бой военнослужащих 2-го батальона 1-й Славянской бригады с украинскими бойцами. Видео © Telegram-канал РИА "Новости"

Всё было снято с беспилотника. На видео запечатлена штурмовая группа, которая медленно движется вдоль обочины автотрассы к позиции украинских военных, укрывшихся в водосточных трубах под дорогой.

Один из бойцов показался наружу и отпугивал штурмующих выстрелами в разные стороны. Затем один из российских военных бросил в трубу гранату, в видео демонстрируется дым от её взрыва. Оставшийся в живых пытался обороняться, прикрываясь телом погибшего, однако, как подчёркивает агентство, тоже погиб от ручной гранаты.

Российские миномётчики ликвидировали группу диверсантов в Запорожской области
Российские миномётчики ликвидировали группу диверсантов в Запорожской области

Ранее в ДНР рассказали о ситуации под Авдеевкой. По словам офицера 1-й Славянской бригады с позывным Чиж, трудные бои ведутся в сторону сёл Опытное и Водяное.

BannerImage

Кадр видео. Telegram-канал РИА "Новости"

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar