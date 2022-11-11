Бойцы 1-й Славянской бригады гранатами уничтожили украинских военных под Авдеевкой

Военнослужащие 2-го батальона 1-й Славянской бригады вступили в бой во время наступления на Авдеевском направлении. Кадры показывает РИА "Новости".

Бой военнослужащих 2-го батальона 1-й Славянской бригады с украинскими бойцами. Видео © Telegram-канал РИА "Новости"

Всё было снято с беспилотника. На видео запечатлена штурмовая группа, которая медленно движется вдоль обочины автотрассы к позиции украинских военных, укрывшихся в водосточных трубах под дорогой.

Один из бойцов показался наружу и отпугивал штурмующих выстрелами в разные стороны. Затем один из российских военных бросил в трубу гранату, в видео демонстрируется дым от её взрыва. Оставшийся в живых пытался обороняться, прикрываясь телом погибшего, однако, как подчёркивает агентство, тоже погиб от ручной гранаты.