Бойцы 1-й Славянской бригады гранатами уничтожили украинских военных под Авдеевкой
РИА "Новости" показало видео боя 1-й Славянской бригады на Авдеевском направлении
Военнослужащие 2-го батальона 1-й Славянской бригады вступили в бой во время наступления на Авдеевском направлении. Кадры показывает РИА "Новости".
Бой военнослужащих 2-го батальона 1-й Славянской бригады с украинскими бойцами. Видео © Telegram-канал РИА "Новости"
Всё было снято с беспилотника. На видео запечатлена штурмовая группа, которая медленно движется вдоль обочины автотрассы к позиции украинских военных, укрывшихся в водосточных трубах под дорогой.
Один из бойцов показался наружу и отпугивал штурмующих выстрелами в разные стороны. Затем один из российских военных бросил в трубу гранату, в видео демонстрируется дым от её взрыва. Оставшийся в живых пытался обороняться, прикрываясь телом погибшего, однако, как подчёркивает агентство, тоже погиб от ручной гранаты.
Ранее в ДНР рассказали о ситуации под Авдеевкой. По словам офицера 1-й Славянской бригады с позывным Чиж, трудные бои ведутся в сторону сёл Опытное и Водяное.
Кадр видео. Telegram-канал РИА "Новости"