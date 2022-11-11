Не до праздника: Российские компании стали отказываться от новогодних корпоративов

Большинство российских компаний (57%) отказались от проведения новогоднего корпоратива в этом году. Представители 68% из них ответили, что причиной стал дефицит бюджета. 51% сослались на то, что устраивали общий праздник для сотрудников в этом году, а 47% респондентов указали, что не видят необходимости в подобной вечеринке. Такие данные показал опрос, проведённый сервисом для поиска работы и сотрудников "Работа.ру" и сервисом автоматизации подбора и обработки резюме "СберПодбор". В исследовании участвовало более тысячи представителей российских компаний из всех регионов страны.

Лайф ознакомился с результатами исследования. Согласно им, 16% опрошенных компаний не будут проводить новогодние корпоративы, так как не успевают организовать торжество. 12% отметили, что в коллективе нет новогоднего праздничного настроения. Ещё 7% респондентов отметили, что в их компаниях отказались от мероприятий в пользу выплаты новогодних премий. Среди тех, кто всё же планирует событие, 22% сократили бюджет на его проведение, а 18%, напротив, увеличили. 60% компаний сохранили расходы на уровне прошлого года.

Выяснилось также, что чаще всего работодатели на новогодний корпоратив приглашают сотрудников на ужин в ресторан, — так ответил 41% респондентов. Второй по популярности вариант — развлекательное мероприятие в офисе (26%). 15% организуют для сотрудников развлекательное выездное мероприятие, а 7% — загородную поездку. Остальные рассказали, что пригласят работников на концерт или театральное представление, а часть ещё не определились с форматом мероприятия, так как он будет зависеть от количества желающих присоединиться.