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11 ноября, 07:41

Покушение совершено на замминистра по культуре Запорожской области, он жив

Попытка покушения совершена на замминистра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Андрея Бойко, он жив, но контужен. Об этом сообщил представитель правоохранительных органов.

По его словам, всё произошло утром 11 ноября. Самодельное взрывное устройство было заложено в ливневый сток около козырька подъезда дома, в котором проживает чиновник.

"Утром за ним прибыл автомобиль. Устройство сработало, когда мужчина вышел из подъезда. Он жив. Слегка контужен", — сказал представитель правоохранителей.

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Как уточнил в телеграм-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, Бойко доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ задержала диверсантов СБУ, готовивших теракты против Администрации Херсонской области. При обыске у них изъяли более пяти килограммов пластида, три готовых к применению самодельных взрывных устройства, пульты управления, а также гранаты.

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"МВД Медиа"

Артур Лапсаков

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