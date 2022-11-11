Покушение совершено на замминистра по культуре Запорожской области, он жив
Попытка покушения совершена на замминистра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Андрея Бойко, он жив, но контужен. Об этом сообщил представитель правоохранительных органов.
По его словам, всё произошло утром 11 ноября. Самодельное взрывное устройство было заложено в ливневый сток около козырька подъезда дома, в котором проживает чиновник.
"Утром за ним прибыл автомобиль. Устройство сработало, когда мужчина вышел из подъезда. Он жив. Слегка контужен", — сказал представитель правоохранителей.
Как уточнил в телеграм-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, Бойко доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает.
Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ задержала диверсантов СБУ, готовивших теракты против Администрации Херсонской области. При обыске у них изъяли более пяти килограммов пластида, три готовых к применению самодельных взрывных устройства, пульты управления, а также гранаты.
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