В России могут запретить компьютерные игры с насилием, порнографией и пропагандой ЛГБТ

Компьютерные игры с порнографией, жестокостью, насилием и матом хотят запретить в России. С таким предложением выступила замглавы Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она разработала поправки к законопроекту о пропаганде ЛГБТ, где содержится соответствующая норма.

Предполагается, что запрет распространится также на компьютерные игры с информацией об изготовлении наркотиков и способах суицида. Кроме того, в тексте прописан запрет на неуважение к обществу и государственным символам.

"Видео- и компьютерные игры, распространяемые на любых видах носителей, не должны содержать информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам", — приводит выдержку из документа РИА "Новости".