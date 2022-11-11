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11 ноября, 07:33

В России могут запретить компьютерные игры с насилием, порнографией и пропагандой ЛГБТ

В Госдуме предложили запретить компьютерные игры с жестокостью и пропагандой ЛГБТ

Компьютерные игры с порнографией, жестокостью, насилием и матом хотят запретить в России. С таким предложением выступила замглавы Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она разработала поправки к законопроекту о пропаганде ЛГБТ, где содержится соответствующая норма.

Предполагается, что запрет распространится также на компьютерные игры с информацией об изготовлении наркотиков и способах суицида. Кроме того, в тексте прописан запрет на неуважение к обществу и государственным символам.

"Видео- и компьютерные игры, распространяемые на любых видах носителей, не должны содержать информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам", — приводит выдержку из документа РИА "Новости".

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Ранее Лайф сообщал о том, что депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в России. Документ получил единогласную поддержку парламентариев. Законопроект вводит наказание за пропаганду и оправдание нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ, Интернете, литературе и кино.

Обложка ©

Getty Images / Westend61

Илья Суриков

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