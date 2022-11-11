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Регион
Опубликовано 11 ноября 2022, 07:45
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Рогов: Российские военные наносят превентивные удары по ВСУ, мешая собрать "кулак" в Запорожье

Подразделения Вооружённых сил РФ наносят превентивные удары по украинским войскам в Запорожской области, чтобы помешать ВСУ собрать "кулак" для нападения. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сейчас наша армия начала наносить превентивные удары, которые рассеивают силы противника, уничтожают их и не позволяют сконцентрировать кулак для атаки", — цитирует его РИА "Новости".

Рогов добавил, что удары в основном наносятся по складам с боеприпасами, вооружением и по расположениям противника. Военные уже отработали по целям в сёлах Малые Щербаки и Даниловка, в городе Гуляйполе и в пригороде Запорожья. Также подавляются огневые позиции противника в Никополе и Марганце, откуда ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС, Энергодар и его пригород.

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А ранее Владимир Рогов сообщил, что власти Украины сосредоточили на Запорожском направлении большое количество польских наёмников. Также немало выходцев из Грузии, членов разных террористических организаций. По его данным, ВСУ разместили в регионе боевиков из 34 стран.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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