Рогов: Российские военные наносят превентивные удары по ВСУ, мешая собрать "кулак" в Запорожье

Подразделения Вооружённых сил РФ наносят превентивные удары по украинским войскам в Запорожской области, чтобы помешать ВСУ собрать "кулак" для нападения. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сейчас наша армия начала наносить превентивные удары, которые рассеивают силы противника, уничтожают их и не позволяют сконцентрировать кулак для атаки", — цитирует его РИА "Новости".

Рогов добавил, что удары в основном наносятся по складам с боеприпасами, вооружением и по расположениям противника. Военные уже отработали по целям в сёлах Малые Щербаки и Даниловка, в городе Гуляйполе и в пригороде Запорожья. Также подавляются огневые позиции противника в Никополе и Марганце, откуда ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС, Энергодар и его пригород.