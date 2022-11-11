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11 ноября, 07:53

Премьер Венгрии Орбан заявил, что Европа всё сильнее втягивается в украинский конфликт

Европа всё больше втягивается в конфликт на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

На саммите лидеров стран Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде он напомнил, что сначала в ЕС решили поставлять Киеву нелетальное оружие, затем — летальное. Теперь он проводит подготовку украинских военных на территории европейских стран, а в ближайшие дни будет принято решение о взятии на себя экономического бремени по поддержке украинской экономики.

"Мы таким образом всё больше и больше втягиваемся в этот конфликт", — сказал Орбан.

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Венгерский премьер выразил надежду, что на Украине в скором времени установится мир. И в этом состоит задача Будапешта, заметил Орбан. По его словам, только мир может покончить с продовольственным и энергетическим кризисом. Кроме того, страна заинтересована в сотрудничестве Запада и Востока, а те, кто отказывается от этого, всегда будут проигрывать.

Ранее Лайф писал, что бельгийский сенатор Ален Детекс призвал ЕС договориться с Россией о "разделе" Украины. Политик подчеркнул, что санкции ЕС вредят самой же Европе и играют на руку США, которые поставляют вооружение и газ.

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Сайт Правительства Венгрии

Артур Лапсаков

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