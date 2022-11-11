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11 ноября, 08:49

Названа неочевидная причина постоянной усталости

Врач Агапкин рассказал, что приём статинов может приводить к постоянной усталости

Приём статинов может приводить к постоянной усталости, заявил врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия-1".

По его словам, эти препараты эффективны в борьбе с осложнениями атеросклероза, помогают снизить уровень холестерина, уменьшают риск развития тяжёлых сердечно-сосудистых осложнений, инфарктов или инсультов. В то же время иногда они снижают уровень коэнзима Q10, отвечающего за снабжение клеток энергией.

"Если уровень коэнзима Q10 высок, то клетки работают хорошо, но с возрастом количество коэнзима Q10 уменьшается, и клетки, а соответственно, и весь организм начинают работать хуже, в результате чего могут появиться слабость, вялость, утомляемость", — сказал Агапкин.

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Для восстановления уровня этого вещества нужно регулярно заниматься аэробными упражнениями, отказаться от жирной, копчёной и солёной пищи.

Ранее косметолог Марият Мухина посоветовала для борьбы со следами усталости отложить гаджеты и больше отдыхать. Бороться с тёмными кругами, указала специалист, намного сложнее, они требуют особого внимания и ухода.

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Unsplash

Артур Лапсаков
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