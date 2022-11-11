Названа неочевидная причина постоянной усталости

Приём статинов может приводить к постоянной усталости, заявил врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия-1".

По его словам, эти препараты эффективны в борьбе с осложнениями атеросклероза, помогают снизить уровень холестерина, уменьшают риск развития тяжёлых сердечно-сосудистых осложнений, инфарктов или инсультов. В то же время иногда они снижают уровень коэнзима Q10, отвечающего за снабжение клеток энергией.

"Если уровень коэнзима Q10 высок, то клетки работают хорошо, но с возрастом количество коэнзима Q10 уменьшается, и клетки, а соответственно, и весь организм начинают работать хуже, в результате чего могут появиться слабость, вялость, утомляемость", — сказал Агапкин.

Для восстановления уровня этого вещества нужно регулярно заниматься аэробными упражнениями, отказаться от жирной, копчёной и солёной пищи.