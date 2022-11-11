Найден ещё один солдат, героически откидывавший от себя гранаты ВСУ

Российский военнослужащий рассказал о том, как отбросил гранату, сброшенную с дрона ВСУ. Молодой человек служил в той же части, что и военный, который голыми руками отбивался от атак украинского беспилотника, лёжа с ранением в окопе. Видео с последним облетело весь Интернет.

Во время поисков героя ролика по имени Алексей был найден другой военный, который оказался в похожей ситуации, пишет kp.ru. Его зовут Кирилл. Он рассказал, что подписал контракт и ушёл участвовать в спецоперации в мае.

По словам Кирилла, аналогичный случай произошёл с ним в июне на Харьковском направлении в посёлке Весёлое. Гранаты с дрона прилетали в него трижды.

"Первый раз я был на посту, она взорвалась недалеко от моей позиции. Второй случай произошёл на позиции пулемётчика — граната тоже рядом разорвалась. Всё это было в окопах. А в третий раз мне не повезло. В окопе нас было трое, с дрона прилетела граната Ф-1 и упала между нами. Я схватил её и выкинул, она в пяти метрах от меня разорвалась в воздухе, я получил ранение", — рассказал изданию экс-боец 138-й отдельной мотострелковой бригады Кирилл.

Позже он узнал от сослуживцев, что в марте другой военнослужащий совершил похожий поступок. Это и есть солдат из нашумевшего видео. Кирилл рассказал, что ему известно о той ситуации.

"У них была команда, что дрон летает, и они залегли. Сначала ему скинули снаряд с дрона, а потом уже гранату. Снаряд отличается от гранаты тем, что у него радиус поражения больше и последствия тяжелее. И этот снаряд не взорвался! Для детонации там нужен сильный удар о землю, а снаряд застрял между бронежилетом и окопом, и боец его просто сбросил. А потом ему уже прилетела граната, которую он тоже выкинул, она метрах в двух от него взорвалась", — рассказал Кирилл.

По словам бывшего военнослужащего, граната разрывается примерно через пять секунд. Летит она две-три, поэтому у солдата было буквально мгновение, чтобы её выбросить. Для этого, считает он, нужны стальные нервы.