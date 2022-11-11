Шопоголизм как симптом: Психолог рассказала, какие беды скрываются за нашей тягой совершать покупки

Шопоголизм — это народное, разговорное название ониомании, тяги совершать покупки, которую человек не в силах контролировать. При этом как таковой необходимости в приобретении, как правило, нет, поэтому шопоголик часто испытывает чувство вины после покупки. Сам шопоголизм относят к симптомам, маскирующим другие расстройства психического спектра. В каких случаях стоит насторожиться, Лайфу рассказала психолог медицинского центра "Андреевские больницы — Неболит" Екатерина Рязанова. Так, за банальной тягой совершать покупки может скрываться сильный стресс, сложности в отношениях, боязнь одиночества и многое другое.

"Психологи часто относят шопоголизм к компенсаторному поведению, попытке возместить что-то, чего не хватает, и довольно часто это чувство связано не с материальными вещами, а, например, с субъективным отсутствием чувства привязанности, любви, неудовлетворённости собой", — говорит эксперт.

Ониомания, по словам собеседницы Лайфа, характеризуется определённым набором признаков:

регулярное бесцельное посещение интернет-магазинов,

просмотр всего ассортимента в каталогах,

увлечение статусными магазинами, журналами,

спонтанное непреодолимое желание купить что-нибудь без разумной причины,

грусть и неудовлетворённость при невозможности совершать покупки (так называемая ломка),

сожаление о покупке вскоре после неё,

проблемы и конфликты в семье, связанные со спонтанным приобретением товаров.

"Нередко шопоголизм встречается при затяжной депрессии, обсессивно-компульсивном расстройстве, биполярном аффективном расстройстве, маниакальном расстройстве и в сочетании с другими зависимостями", — отметила Рязанова.

Кстати, ониомания достаточно легко корректируется психотерапией, но только в том случае, когда человек осознаёт наличие у него данного симптома и испытывает по его поводу дискомфорт.