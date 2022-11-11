Шопоголизм как симптом: Психолог рассказала, какие беды скрываются за нашей тягой совершать покупки
Психолог Рязанова: Шопоголизм может быть симптомом затяжной депрессии, ОКР и биполярного расстройства
Шопоголизм — это народное, разговорное название ониомании, тяги совершать покупки, которую человек не в силах контролировать. При этом как таковой необходимости в приобретении, как правило, нет, поэтому шопоголик часто испытывает чувство вины после покупки. Сам шопоголизм относят к симптомам, маскирующим другие расстройства психического спектра. В каких случаях стоит насторожиться, Лайфу рассказала психолог медицинского центра "Андреевские больницы — Неболит" Екатерина Рязанова. Так, за банальной тягой совершать покупки может скрываться сильный стресс, сложности в отношениях, боязнь одиночества и многое другое.
"Психологи часто относят шопоголизм к компенсаторному поведению, попытке возместить что-то, чего не хватает, и довольно часто это чувство связано не с материальными вещами, а, например, с субъективным отсутствием чувства привязанности, любви, неудовлетворённости собой", — говорит эксперт.
Ониомания, по словам собеседницы Лайфа, характеризуется определённым набором признаков:
- регулярное бесцельное посещение интернет-магазинов,
- просмотр всего ассортимента в каталогах,
- увлечение статусными магазинами, журналами,
- спонтанное непреодолимое желание купить что-нибудь без разумной причины,
- грусть и неудовлетворённость при невозможности совершать покупки (так называемая ломка),
- сожаление о покупке вскоре после неё,
- проблемы и конфликты в семье, связанные со спонтанным приобретением товаров.
"Нередко шопоголизм встречается при затяжной депрессии, обсессивно-компульсивном расстройстве, биполярном аффективном расстройстве, маниакальном расстройстве и в сочетании с другими зависимостями", — отметила Рязанова.
Кстати, ониомания достаточно легко корректируется психотерапией, но только в том случае, когда человек осознаёт наличие у него данного симптома и испытывает по его поводу дискомфорт.
А ранее Лайф сообщал, что продукты с высокой степенью обработки могут вызывать привыкание, сравнимое с курением. К такому выводу пришли психологи из Мичиганского университета и Технологического института Вирджинии. Оказалось, что прожаренная пища имеет схожий с никотином механизм воздействия на организм человека. В частности, это связано с компульсивным употреблением, когда некоторые не могут бросить курить, а другие не могут отказаться от обработанных продуктов, несмотря на риск опасных заболеваний.