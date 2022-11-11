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11 ноября, 08:24

Шопоголизм как симптом: Психолог рассказала, какие беды скрываются за нашей тягой совершать покупки

Психолог Рязанова: Шопоголизм может быть симптомом затяжной депрессии, ОКР и биполярного расстройства

<p>Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/6CNB3iD8M4E" target="_blank" rel="noopener noreferrer">unsplash.com / Microsoft Edge </a></p>

Фото © unsplash.com / Microsoft Edge

Шопоголизм — это народное, разговорное название ониомании, тяги совершать покупки, которую человек не в силах контролировать. При этом как таковой необходимости в приобретении, как правило, нет, поэтому шопоголик часто испытывает чувство вины после покупки. Сам шопоголизм относят к симптомам, маскирующим другие расстройства психического спектра. В каких случаях стоит насторожиться, Лайфу рассказала психолог медицинского центра "Андреевские больницы — Неболит" Екатерина Рязанова. Так, за банальной тягой совершать покупки может скрываться сильный стресс, сложности в отношениях, боязнь одиночества и многое другое.

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"Психологи часто относят шопоголизм к компенсаторному поведению, попытке возместить что-то, чего не хватает, и довольно часто это чувство связано не с материальными вещами, а, например, с субъективным отсутствием чувства привязанности, любви, неудовлетворённости собой", говорит эксперт.

Ониомания, по словам собеседницы Лайфа, характеризуется определённым набором признаков:

  • регулярное бесцельное посещение интернет-магазинов,
  • просмотр всего ассортимента в каталогах,
  • увлечение статусными магазинами, журналами,
  • спонтанное непреодолимое желание купить что-нибудь без разумной причины,
  • грусть и неудовлетворённость при невозможности совершать покупки (так называемая ломка),
  • сожаление о покупке вскоре после неё,
  • проблемы и конфликты в семье, связанные со спонтанным приобретением товаров.

"Нередко шопоголизм встречается при затяжной депрессии, обсессивно-компульсивном расстройстве, биполярном аффективном расстройстве, маниакальном расстройстве и в сочетании с другими зависимостями", — отметила Рязанова.

Кстати, ониомания достаточно легко корректируется психотерапией, но только в том случае, когда человек осознаёт наличие у него данного симптома и испытывает по его поводу дискомфорт.

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А ранее Лайф сообщал, что продукты с высокой степенью обработки могут вызывать привыкание, сравнимое с курением. К такому выводу пришли психологи из Мичиганского университета и Технологического института Вирджинии. Оказалось, что прожаренная пища имеет схожий с никотином механизм воздействия на организм человека. В частности, это связано с компульсивным употреблением, когда некоторые не могут бросить курить, а другие не могут отказаться от обработанных продуктов, несмотря на риск опасных заболеваний.

Ольга Годуненко

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