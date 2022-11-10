"Рабы с пломбами": Что творится за яркой витриной Ozon Ozon — один из самых крупных и скандальных маркетплейсов в России. Спецкор Лайфа поработал на подмосковном складе компании в Хоругвине и теперь разделяет отзывы многочисленных бывших сотрудников. 10 ноября, 01:40 Фото © ТАСС / "Ведомости" / Максим Стулов

Репутация Ozon

В последнее время Ozon стал популярным интернет-магазином, в котором закупаются жители всех регионов России. По мере роста маркетплейса сайты отзывов запестрели негативом. В Интернете тысячи отзывов на Ozon с фотоотчётами. Покупатели пишут о товарах, качество которых никто не контролирует, о поломках, бардаке с курьерами, порванной упаковке. Кто-то получает продукты с плесенью, кто-то — зерновой кофе, залитый шампунем. Ozon реагирует на жалобы стандартными отписками: мол, сожалеем, что так получилось, нарушений в хранении не выявлено.

Сотрудники Ozon массово жалуются на снижение зарплаты, отмену бесплатного проезда и компенсации стоимости обедов, а также на отсутствие комнат отдыха. Людей достают постоянными штрафами.

— "Слушаюсь и повинуюсь" — это девиз сотрудников склада компании Ozon, а не фраза сказочного волшебного персонажа из детской сказки, — пишет один из бывших сотрудников.

— Это полное разделение жизни до и после начала трудовой деятельности на складах Ozon. Вы перестанете быть человеком! Отныне вы Голлум, гуляющий по огромному помещению с коробочками. Ваши зрачки перестанут принимать солнечный свет, потому что работать будете ночами, а днём отсыпаться в своей пещере. Вкус человеческой еды для вас станет чуждым, а желудок принимать станет онли сырую доширятину. Хлеб станет недоступным лакомством, так как, вступив в ночную смену, вы уже выйдете только через 12 часов уставшим и будет не до еды. Спать — и снова на смену, — добавляет другой.

Ещё сотрудники в прямом смысле слова боятся сгореть на работе: в августе на Новой Риге полыхал склад Ozon. Здание в сто тысяч квадратов тушили полторы сотни пожарных почти пять дней. В огне сгорело товаров на 17 миллиардов рублей, погиб человек. Свою вину маркетплейс так и не признал, хотя, по одной из основных версий, к пожару привело именно нарушение правил противопожарной безопасности.

Профсоюз работников Ozon нашёл нарушения на складе в Твери. Видео © LIFE

В сентябре профсоюз работников Ozon нашёл нарушения на складе в Твери в системах тушения. Кроме того, канистры с машинным маслом хранились бок о бок с картонными коробками, в которых были продукты питания и одежда. А опасный товар соседствовал на палетах рядом с безопасным, что вряд ли правильно.

Сотрудники рассказали Лайфу, что в конце октября ситуация кардинально не изменилась, разве что огнетушители были перемотаны.

Зачем сотрудников Ozon метят бирками

Корреспондент Лайфа провёл на складе в Хоругвине Московской области две смены, и эти условия похожи на рабские. Ежедневно сюда стягиваются десятки автобусов, привозят тысячи человек, добрая половина из которых вахтовики из стран ближнего зарубежья. Рабочая смена на складе начинается в восемь часов утра, но приехать нужно к 7:30, чтобы успеть пройти досмотр и подняться на свой этаж. На самих складах выживает сильнейший. За спецкороба под товар приходится чуть ли не драться. А тележку уведут коллеги, если зазеваешься. Самые ловкие на складе — мигранты, которых здесь большинство. Некоторые вообще не понимают русского языка и не говорят на нём.

Надпись на нескольких языках. Фото © LIFE

Большинство вахтовиков получили работу через компанию-посредника, вербующую провинциалов. Короткий разговор по телефону, высылаешь фото паспорта — и всё, ты принят. Таким предоставляется общежитие. Правда, график работы 6/1 или 7/0 по 12 часов. Тогда как штатные сотрудники работают 2/2. К трудовому договору с вас уже возьмут подписанное вами заявление на увольнение по собственному желанию с открытой датой и подписью, а в приложении будет согласие на возмещение возможного ущерба.

Любому заходящему в операционную зону склада нужно опломбировать одежду. Стажёрам, кому ещё не выдали робу, портят одежду, протыкая футболки, штаны и кроссовки ножом, помечая специальной оранжевой пломбой. Человеку присваивается идентификационный номер, по которому его видит система.

— Рабы с пломбами, — грустно пошутил один из коллег по складу.

Опломбированная одежда. Фото © LIFE

В Ozon могут оставить без штанов

С собой можно взять только пропуск и выданный терминал сбора данных (ТСД). На входе и выходе все проходят через рамку металлоискателя. Если запищит — отправят на личный досмотр, где заставляют снимать штаны до колен, задрать футболку, а также разуваться. Наш спецкор стал свидетелем того, как у стажёра нашли зажигалку. Он был тут же уволен. Хотя до пожара на Новой Риге за это только штрафовали. Похоже, что это единственное, что изменилось в противопожарных правилах маркетплейса. На складе по-прежнему творится бардак.

Весь склад разделён на четыре зоны: общая зона, где хранится, как сказал бригадир, "от батона до гондона"; зона плюс 17 градусов с продуктами и крысами; аэрозоли; сейф-зона с дорогостоящим товаром.

Если вы заказываете кремы от дорогих импортных брендов на Ozon, имейте в виду, что на складе они хранятся рядом со средствами для мытья унитаза и чистки труб. Никто не разделяет едкую бытовую химию и косметику для ухода за кожей.

Бытовая химия хранится на первом этаже складского мезонина. И тому есть причина: коробки с гелями и порошками регулярно падают на пол и головы сотрудников. Жидкости протекают, пачкая не только товар, но и пол мезонина. А он сделан из сетки. С первого этажа видно четвёртый. Получается, сотрудники ходят по головам друг друга. А пыль и грязь с верхних этажей летят на нижние, оседая на товаре и сотрудниках. Но сетчатая конструкция — это условие пожарной безопасности.

Видео © LIFE

Здесь же, внизу, настоящий рай для мышей, которые портят товары. Никто особо не парится. Во многих ящиках валяется мусор, в одном даже лежало битое стекло. Иногда в ячейках с товаром можно найти пустые бутылки из-под энергетика и обёртки от шоколада. Часть товара валяется на полу, по нему ходят ногами и проезжают тележкой.

Банка от энергетика на складе Ozon. Фото © LIFE

Сколько зарабатывают в Ozon

В общем, склад оставил довольно гнетущее впечатление: грязь, антисанитария и рабский труд. Хотя для многих эта работа — спасение. За месяц опытный складской сотрудник может заработать около 60 тысяч рублей.

Но за эти деньги все 12 часов смены нужно провести на ногах, катая тележку по складу и прыгая по полкам, "прощёлкивая" с помощью ТСД коробки с товаром. Вес коробки не ограничен — попадаются до 49 кг. Администраторы говорят, что норма за смену — 800 заказов, тогда сумма заработанного составит 2750 рублей.

Выполнить норму, как выяснил Лайф, нереально. На то, чтобы найти товар, взять его, просканировать и положить в корзину, уходит минута. В итоге в смену надо 800 минут. А это 13 часов, хотя смены по 12. Работнику также положено три перерыва (два по 15 минут и один полчаса). Из них вы минут десять потратите на то, чтобы пройти пункт досмотра и выйти из операционной зоны, и ещё пять простоите в очереди в туалет. При этом здесь безжалостно штрафуют за всё, в том числе и за невыполнение нормы.

Видео © LIFE

Хотя Ozon говорит о какой-то своей миссии, компания явно предпочитает идее деньги. Например, пару недель назад компания заблокировала подростковый мерч с радугой, где было шесть цветов, как на флаге ЛГБТ. Бизнесмены залили свою одежду на маркетплейс с уже обесцвеченными на фото принтами, но всë с тем же посылом. И Ozon счёл это нормальным.





Запах мышей и гнили ещё несколько часов преследует даже после небольшой прогулки по складу Ozon. Поэтому сами сотрудники ничего не заказывают здесь.

Кому принадлежит Ozon

Финансовые показатели маркетплейса ежегодно растут в разы. Сначала Ozon помогла пандемия (ограничения и закрытые магазины), теперь — санкции. Только во втором квартале 2022 года на фоне повышенного спроса общее количество заказов увеличилось на 121%.





Российская штаб-квартира Ozon базируется в престижном месте — на 41-м этаже башни "Федерация" в "Москве-Сити". Отсюда маркетплейс планирует завоевание страны.

Небольшая компания по продаже книг, основанная в 1998 году, претерпела к настоящему времени серьёзную эволюцию. Теперь общая площадь складов Ozon вместе с сортировочными центрами составляет 1 000 000 м². Основатели компании Александр Егоров и Дмитрий Рудаков вышли из бизнеса ещё зимой 2002 года, с тех пор о них почти ничего не известно.

Головная компания Ozon Holdings Limited находится на Кипре, который, как европейская страна, признан в России "недружественным государством". Согласно закону, желающие выйти из российского бизнеса инвесторы не смогут подарить, обменять или передать кому-либо активы даже в счёт погашения долга. Не говоря уже о продаже. Официального отчёта о структуре собственников Ozon на сайте самой компании нет.

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Согласно данным бизнес-реестров, 25% Ozon Holdings Limited владеет АФК "Система", которая наряду с фондом Baring Vostok после выхода Ozon на IPO является крупнейшим акционером. Доли "Системы" и Baring — по 37,2%, ещё 6,2% — у группы топ-менеджеров и членов совета директоров компании, 4,7% — у фонда Index Ventures, 4,5% — у Princeville Global. В прошлом году глава Baring Vostok Майкл Калви был приговорён в России к пяти с половиной годам условно по делу о хищении средств банка "Восточный".

Основным оператором Ozon в России является ООО "Интернет решения", которым с мая этого года руководит некий Сергей Паньков. Тогда же на пост генерального директора ООО "Озон холдинг" назначен директор по развитию бизнеса Ozon Сергей Беляков. Ранее обе организации возглавлял Александр Шульгин, который после начала спецоперации подпал под западные санкции и вынужден был покинуть свои посты.

Почему в Ozon такие жёсткие условия труда и небольшие зарплаты? 0 Владельцы маркетплейса экономят на людях, чтобы больше заработать Потому что сотрудники сами соглашаются на такие условия Жёсткие условия — это возможность накладывать много штрафов Потому что госпроверяющие не знают о том, что творится на складах