Стало известно о выходе российских войск с правого берега Днепра

В ночь на 11 ноября последние части российских войск покинули правый берег Днепра. Как сообщает РИА "Новости", перегруппировка проходила как по понтонам, так и по Антоновскому мосту.

"Эвакуация происходит в ночное время суток, соблюдается светомаскировка, чтобы беспилотники и другие разведывательные средства киевского режима не могли нанести удары по нашим войскам", — рассказал корреспондент агентства.