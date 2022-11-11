Стало известно о выходе российских войск с правого берега Днепра
РИА "Новости" сообщило о выходе российских войск с правого берега Днепра
В ночь на 11 ноября последние части российских войск покинули правый берег Днепра. Как сообщает РИА "Новости", перегруппировка проходила как по понтонам, так и по Антоновскому мосту.
"Эвакуация происходит в ночное время суток, соблюдается светомаскировка, чтобы беспилотники и другие разведывательные средства киевского режима не могли нанести удары по нашим войскам", — рассказал корреспондент агентства.
Напомним, 9 ноября командующий Объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин назвал самым целесообразным планом дальнейших действий в зоне СВО оборону по барьерному рубежу реки Днепр. Глава Минобороны Сергей Шойгу согласился с инициативой Суровикина и приказал приступить к отводу российских войск за Днепр. О начале перегруппировки МО РФ сообщило 10 ноября.
Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency