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Регион
Опубликовано 11 ноября 2022, 08:33
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Стало известно о выходе российских войск с правого берега Днепра

РИА "Новости" сообщило о выходе российских войск с правого берега Днепра

В ночь на 11 ноября последние части российских войск покинули правый берег Днепра. Как сообщает РИА "Новости", перегруппировка проходила как по понтонам, так и по Антоновскому мосту.

"Эвакуация происходит в ночное время суток, соблюдается светомаскировка, чтобы беспилотники и другие разведывательные средства киевского режима не могли нанести удары по нашим войскам", — рассказал корреспондент агентства.

На левом берегу Днепра возводится надёжная оборонительная линия
На левом берегу Днепра возводится надёжная оборонительная линия

Напомним, 9 ноября командующий Объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин назвал самым целесообразным планом дальнейших действий в зоне СВО оборону по барьерному рубежу реки Днепр. Глава Минобороны Сергей Шойгу согласился с инициативой Суровикина и приказал приступить к отводу российских войск за Днепр. О начале перегруппировки МО РФ сообщило 10 ноября.

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Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

Александра Вишнякова
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