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11 ноября, 08:22

В Москве задержали блогершу Максимовскую, пытавшуюся с ножом попасть во "Вкусно — и точка"

Полиция задержала блогершу Юлию Максимовскую, которая с ножом пыталась попасть в один из ресторанов "Вкусно — и точка". Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Блогерша Максимовская в неадекватном состоянии с ножом ворвалась в ресторан "Вкусно — и точка". Видео © Telegram-канал SHOT

К правоохранителям обратились подписчики девушки, которые заметили неадекватные посты от Максимовской в телеграм-канале. По адресу выехал наряд, девушка пыталась убежать, однако не получилось. Оказалось, что в момент задержания она была в наркотическом опьянении. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

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Обложка ©

Telegram-канал SHOT

Артур Лапсаков

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