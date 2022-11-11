В Москве задержали блогершу Максимовскую, пытавшуюся с ножом попасть во "Вкусно — и точка"
Полиция задержала блогершу Юлию Максимовскую, которая с ножом пыталась попасть в один из ресторанов "Вкусно — и точка". Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Блогерша Максимовская в неадекватном состоянии с ножом ворвалась в ресторан "Вкусно — и точка". Видео © Telegram-канал SHOT
К правоохранителям обратились подписчики девушки, которые заметили неадекватные посты от Максимовской в телеграм-канале. По адресу выехал наряд, девушка пыталась убежать, однако не получилось. Оказалось, что в момент задержания она была в наркотическом опьянении. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Ранее Лайф рассказывал, как блогерша Аня Покров попала в ДТП и сразу обратилась к фанатам. По словам девушки, она в результате аварии не пострадала.
Новости
Жителя Костромы, спасшего десятки жизней при пожаре в клубе "Полигон", представили к награде
сегодня в 08:15
В Сети появились кадры якобы подрыва Антоновского моста через Днепр в Херсоне
сегодня в 07:58
Премьер Венгрии Орбан заявил, что Европа всё сильнее втягивается в украинский конфликт
сегодня в 07:53
Telegram-канал SHOT