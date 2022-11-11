Жителя Костромы, спасшего десятки жизней при пожаре в клубе "Полигон", представили к награде
Андрей Кузьмин. Фото © LIFE
Жителя Костромы Андрея Кузьмина, который спас десятки жизней во время пожара в ночном клубе "Полигон", выбив дверь, представили к награде. Об этом рассказали в МЧС.
"Мужчина оценил ситуацию и понял, что до главного выхода не добраться, направился с супругой и её подругой к запасному выходу. За ними последовали и другие посетители. Дверь оказалась заперта. Не сразу, но Андрею удалось выбить дверь, — десятки человек смогли выйти из здания", — отметили в ведомстве.
Андрея Кузьмина, благодаря смелым и решительным действиям которого удалось спасти людей, представили к медали "За спасение на пожаре".
Напомним, в ночь на 5 ноября в Костроме произошёл пожар в клубе "Полигон", унёсший жизни 13 человек. Возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе, после этого произошла давка из-за того, что несколько эвакуационных выходов были заперты. Суд отправил в СИЗО директора фирмы, выступавшей организатором работы заведения, а также виновника пожара — того самого, который зажёг ракетницу. Позже был арестован и владелец кафе — депутат местного парламента Ихтияр Илдыр оглы Мирзоев.