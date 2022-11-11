Жителя Костромы, спасшего десятки жизней при пожаре в клубе "Полигон", представили к награде

Жителя Костромы Андрея Кузьмина, который спас десятки жизней во время пожара в ночном клубе "Полигон" , выбив дверь, представили к награде. Об этом рассказали в МЧС.

"Мужчина оценил ситуацию и понял, что до главного выхода не добраться, направился с супругой и её подругой к запасному выходу. За ними последовали и другие посетители. Дверь оказалась заперта. Не сразу, но Андрею удалось выбить дверь, — десятки человек смогли выйти из здания", — отметили в ведомстве.