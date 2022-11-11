Росфинмониторинг, ФНС и ЦБ раскрыли теневую схему ухода от налогов в ресторанном бизнесе

Федеральная служба по финансовому мониторингу, Центробанк (ЦБ) и Федеральная налоговая служба (ФНС) раскрыли масштабную теневую площадку, с помощью которой ресторанный бизнес уходил от налогов. Об этом сообщает РБК.

Активными участниками схемы выступали кредитные организации и компании, предоставляющие услуги по проведению платежей. К площадке подключались рестораны, в которых устанавливались подменные кассы и терминалы безналичной оплаты. Деньги проходили через целый ряд кредитных организаций, которые переводили средства компаниям, не имеющим отношения к ресторанному бизнесу, но создающим постоянный поток наличных.

"То есть безналичные деньги от ресторанов на каком-то этапе менялись на неинкассированную наличность", — пояснили в ФНС.

Как сообщили источники агентства, в Москве организаторы теневой площадки открыли так называемый шоурум, где знакомили потенциальных клиентов с деталями схемы, подписывали бумаги и даже устанавливали на гаджет собственное приложение для отслеживания скрытых средств. Не исключено, что схема связана с отмыванием денег, заработанных нелегальными путями.