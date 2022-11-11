Львова-Белова пообещала разобраться с проблемами безнадзорных детей из Запорожской области

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова провела совещание в Мелитополе с главами региональных органов власти. На встрече обсуждались проблемы в обеспечении прав детей, нуждающихся в поддержке федерального центра. Детский омбудсмен заявила о готовности поддержать Запорожскую область как материально, так и методически, а также пообещала организовать обучение кадров.

Как сообщается на сайте омбудсмена, особое внимание Львова-Белова акцентировала на проблеме безнадзорных детей, которые остались одни по тем или иным причинам. От российских военнослужащих к ней поступила информация как минимум о ста несовершеннолетних, находящихся в подвалах Бердянска и Мелитополя.

"Поступил сигнал, и мы должны его отработать. Это те дети, которые просили помощи по обеспечению их жизнедеятельности. Такие заявки поступали к нашим военным, которые передали данные в Минобороны", — подчеркнула Львова-Белова.

Кроме того, на совещании была затронута тема интеграции детей Запорожской области в российское образовательное пространство. По словам омбудсмена, с переходом на отечественные стандарты ребята смогут открыть для себя много новых возможностей.