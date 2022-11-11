НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 ноября, 09:11

Землетрясение произошло в Бурятии, толчки ощутили жители Иркутской области

Очередное землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Восточной Сибири. Его эпицентр находился в Бурятии, но толчки ощутили жители Иркутской области.

По данным регионального главка МЧС, эпицентр был вблизи посёлка Клюевка Кабанского района Бурятии. Интенсивность толчков там составила 6,9. Зафиксировано оно в 15:25 по местному времени (10:25 мск).

"Ощущалось в Усольском, Ангарском, Шелеховском, Слюдянском, Эхирит-Булагатском, Ольхонском и Иркутском районах. В областном центре ощущалось 3–4 балла", — сказано в записи ведомства.

Качающаяся люстра в Иркутске из-за землетрясения. Видео © VK / Сводка 38

Гуляли люстры: Моменты мощного землетрясения на Байкале попали на видео

Гуляли люстры: Моменты мощного землетрясения на Байкале попали на видео

По докладам от единых дежурных диспетчерских служб, информации по пострадавшим и разрушениям не поступало. Все объекты работают в штатном режиме.

Это уже третье землетрясение в Иркутской области за последний месяц. Ранее подземные толчки ощущались 14 и 25 октября. Причём магнитуда первого из них составляла 7,9.

Обложка ©

Getty Images / NurPhoto

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров