Землетрясение произошло в Бурятии, толчки ощутили жители Иркутской области

Очередное землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Восточной Сибири. Его эпицентр находился в Бурятии, но толчки ощутили жители Иркутской области.

По данным регионального главка МЧС, эпицентр был вблизи посёлка Клюевка Кабанского района Бурятии. Интенсивность толчков там составила 6,9. Зафиксировано оно в 15:25 по местному времени (10:25 мск).

"Ощущалось в Усольском, Ангарском, Шелеховском, Слюдянском, Эхирит-Булагатском, Ольхонском и Иркутском районах. В областном центре ощущалось 3–4 балла", — сказано в записи ведомства.

Качающаяся люстра в Иркутске из-за землетрясения. Видео © VK / Сводка 38

По докладам от единых дежурных диспетчерских служб, информации по пострадавшим и разрушениям не поступало. Все объекты работают в штатном режиме.