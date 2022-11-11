Сеть ресторанов фастфуда "Вкусно — и точка" выходит на белорусский рынок. Об этом говорится в сообщении компании.

Организация завершает передачу исключительных прав белорусской сети предприятий быстрого обслуживания под управлением "КСБ Виктори Рестораны". Однако некоторое время сеть продолжит работу под брендом "Макдоналдс". Под новым брендом рестораны откроются в течение нескольких недель, после того как решатся все организационные вопросы и будут завершены все юридические процедуры.

Как уточняется в сообщении, на данный момент в Белоруссии открыто 25 предприятий быстрого питания в шести городах, где ежегодно обслуживается более 10 миллионов гостей. Выход "Вкусно — и точка" на белорусский рынок позволит компании сохранить более двух тысяч рабочих мест. В организации также отметили, что сохранятся все действующие концепции обслуживания и сервисы, а также стандарты качества и работы.