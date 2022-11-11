В Подмосковье водитель фургона насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП на такси
В подмосковном Дмитрове водитель грузовика насмерть сбил 47-летнюю женщину и уехал с места ДТП на такси. Кадры происшествия опубликовал телеграм-канал SHOT.
Водитель грузовика насмерть сбил женщину и попытался уехать с места ДТП. Видео © Telegram / SHOT
Инцидент произошёл утром 11 ноября на улице Маркова. На кадрах с места видно, как грузовой фургон "Пежо" вылетел на тротуар и сбил женщину. Пострадавшая получила серьёзную травму головы и скончалась на месте. В это же время виновник ДТП спешно вызвал такси и скрылся.
Однако по горячим следам преступник вскоре был задержан сотрудниками полиции. Официальных комментариев от СК или прокуратуры по поводу происшествия пока не было.
Ранее Лайф писал, что три человека погибли в Кузбассе при столкновении легкового авто и грузовика. В результате аварии автомобили съехали в кювет, где большегруз опрокинулся на иномарку.
Telegram/SHOT