В Подмосковье водитель фургона насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП на такси

В подмосковном Дмитрове водитель грузовика насмерть сбил 47-летнюю женщину и уехал с места ДТП на такси. Кадры происшествия опубликовал телеграм-канал SHOT.

Водитель грузовика насмерть сбил женщину и попытался уехать с места ДТП. Видео © Telegram / SHOT

Инцидент произошёл утром 11 ноября на улице Маркова. На кадрах с места видно, как грузовой фургон "Пежо" вылетел на тротуар и сбил женщину. Пострадавшая получила серьёзную травму головы и скончалась на месте. В это же время виновник ДТП спешно вызвал такси и скрылся.

Однако по горячим следам преступник вскоре был задержан сотрудниками полиции. Официальных комментариев от СК или прокуратуры по поводу происшествия пока не было.