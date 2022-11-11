Песков: Решение Путина не ехать на саммит G20 связано с графиком и необходимостью нахождения в РФ

Решение президента РФ Владимира Путина не ехать на саммит G20 в Индонезию связано с графиком главы государства и необходимостью нахождения в стране. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Было решение именно главы государства, связано с его графиком, с необходимостью его нахождения в России", — рассказал представитель Кремля, добавив, что видеообращение Путина к участникам саммита не планируется.