Песков: Решение Путина не ехать на саммит G20 связано с графиком и необходимостью нахождения в РФ
Решение президента РФ Владимира Путина не ехать на саммит G20 в Индонезию связано с графиком главы государства и необходимостью нахождения в стране. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Было решение именно главы государства, связано с его графиком, с необходимостью его нахождения в России", — рассказал представитель Кремля, добавив, что видеообращение Путина к участникам саммита не планируется.
Напомним, ранее стало известно, что вместо президента РФ Владимира Путина российскую делегацию на G20 возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Также индонезийский министр Лухут Бинсар Панджайтан, который отвечает за подготовку форума, сообщил, что не приедет на саммит "Большой двадцатки" и украинский лидер Владимир Зеленский.