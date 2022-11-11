Путин пока не принял решения о форматах прямой линии и большой пресс-конференции
Песков: Решения о форматах прямой линии и большой пресс-конференции Путина пока не принято
Кремль не исключает, что форматы прямой линии и большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в этом году могут быть объединены. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сейчас никакие варианты не исключаем. Пока окончательно [решение] не принято", — заметил представитель Кремля.
Власти будут информировать журналистов по мере того, как президент определится с графиком, добавил Песков.
Ранее Песков объяснил, почему Путин решил не ехать на саммит G20 на Бали. Это обусловлено графиком президента и необходимостью нахождения в РФ, указал он.