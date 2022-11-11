Путин пока не принял решения о форматах прямой линии и большой пресс-конференции

Кремль не исключает, что форматы прямой линии и большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в этом году могут быть объединены. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сейчас никакие варианты не исключаем. Пока окончательно [решение] не принято", — заметил представитель Кремля.

Власти будут информировать журналистов по мере того, как президент определится с графиком, добавил Песков.