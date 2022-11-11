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11 ноября, 09:36

Путин пока не принял решения о форматах прямой линии и большой пресс-конференции

Песков: Решения о форматах прямой линии и большой пресс-конференции Путина пока не принято

Кремль не исключает, что форматы прямой линии и большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в этом году могут быть объединены. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сейчас никакие варианты не исключаем. Пока окончательно [решение] не принято", — заметил представитель Кремля.

Власти будут информировать журналистов по мере того, как президент определится с графиком, добавил Песков.

Песков раскрыл, от чего зависит проведение прямой линии Путина и послания парламенту

Песков раскрыл, от чего зависит проведение прямой линии Путина и послания парламенту

Ранее Песков объяснил, почему Путин решил не ехать на саммит G20 на Бали. Это обусловлено графиком президента и необходимостью нахождения в РФ, указал он.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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