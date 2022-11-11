Названы неожиданные причины, из-за которых тянет на солёненькое

Беременность, гормональные изменения, а также эндокринные заболевания могут стать причиной, почему вам будет хотеться солёного. Об этом рассказала врач-терапевт клиники Пирогова в Санкт-Петербурге Ольга Команденко.

"Во время беременности происходят гормональные изменения. Они приводят к изменению водного баланса организма, перераспределению жидкости, и за счёт этого человеку требуется больше соли", — сказала она Лайфу.

Также на солёное может тянуть во время определённых фаз менструального цикла. Кроме того, отметила медик, женщины замечают, что в это время у них могут появиться небольшие отёки и задержка жидкости в организме. Это происходит из-за того, что девушки употребляют солёное, объяснила Команденко. Желание съесть солёненького может возникать и при некоторых эндокринных заболеваниях. С этим вопросом лучше обращаться к эндокринологу, добавила терапевт.

"В целом соль — если говорить о таком элементе, как натрий, — очень важная составляющая для организма. Она участвует во многих биохимических процессах, в водно-электролитном обмене, в мембранном транспорте, кислотно-щелочном обмене", — добавила специалист.