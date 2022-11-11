Названы неожиданные причины, из-за которых тянет на солёненькое
Терапевт Пирогова назвала беременность и гормональные изменения причинами тяги к солёному
Беременность, гормональные изменения, а также эндокринные заболевания могут стать причиной, почему вам будет хотеться солёного. Об этом рассказала врач-терапевт клиники Пирогова в Санкт-Петербурге Ольга Команденко.
"Во время беременности происходят гормональные изменения. Они приводят к изменению водного баланса организма, перераспределению жидкости, и за счёт этого человеку требуется больше соли", — сказала она Лайфу.
Также на солёное может тянуть во время определённых фаз менструального цикла. Кроме того, отметила медик, женщины замечают, что в это время у них могут появиться небольшие отёки и задержка жидкости в организме. Это происходит из-за того, что девушки употребляют солёное, объяснила Команденко. Желание съесть солёненького может возникать и при некоторых эндокринных заболеваниях. С этим вопросом лучше обращаться к эндокринологу, добавила терапевт.
"В целом соль — если говорить о таком элементе, как натрий, — очень важная составляющая для организма. Она участвует во многих биохимических процессах, в водно-электролитном обмене, в мембранном транспорте, кислотно-щелочном обмене", — добавила специалист.
Избыток соли в организме нежелателен именно потому, что этот продукт задерживает жидкость, что приводит к отёкам и повышению артериального давления. Поэтому важно следить за тем, сколько солёных продуктов употребляется.
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