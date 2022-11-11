В Ростове мошенники украли у девушки 100 тысяч рублей с помощью VPN-сервиса

В Ростове мошенники украли у местной жительницы 100 тысяч рублей с помощью VPN-сервиса, который был установлен на её смартфоне. Как уточняет МК, жертвой аферистов стала 21-летняя девушка по имени Камила. Во время пандемии коронавируса она часто пользовалась доставкой еды и продуктов на дом, пока не столкнулась с обманом. За заказ, который должен был обойтись Камиле в пять тысяч рублей, она заплатила 50 тысяч рублей.

"Написала им в службу поддержки, мол, ошибка какая-то. Они мне радостно отвечают, что да, ошибка, сейчас вернём, только на карте должна быть сумма, эквивалентная сумме возврата", — отметила девушка.

Она подтвердила, что на карте есть необходимые средства, однако после этого деньги списались снова. Дело в том, что такой манёвр нужен был аферистам для того, чтобы удостовериться, что банк точно разрешит перевод. Когда ростовчанка осознала, что её обманули, то решила подать жалобу в Роспотребнадзор. Для этого девушка захотела опять зайти на сайт, на котором делала заказ, чтобы скопировать адрес для заявки, однако, когда перешла на страницу, поняла, что она ненастоящая. Ссылка оказалась фишинговой.

"Это такой сайт, очень похожий на тот, которым ты обычно пользуешься. Чтобы это различие увидеть, надо прям быть очень внимательным", — подчеркнула жертва мошенников.

Позже выяснилось, что на поддельный сайт её "привёл" VPN. По мнению специалистов, некоторые анонимайзеры способны сами направлять людей на такие ресурсы, причём это происходит под контролем администратора приложения. Как уточняет глава отдела IT промышленной группы "Векпром" Игорь Рыбалов, обмануть таким способом мошенники могут, если они сами создали VPN-сервис для атаки. В таком случае дополнительные программы не понадобятся, однако могут применяться для маскировки, подчеркнул он.