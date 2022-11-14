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Регион
Опубликовано 14 ноября 2022, 08:31
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Песков: Поездка Рогозина в Донбасс не требует согласований

Поездка бывшего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в зону спецоперации не требовала согласований с Администрацией Президента РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это не требует никакого согласования в данном случае", — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что Рогозин пока не получал назначений на государственную должность, и подчеркнул, что Кремль, как правило, не анонсирует кадровые решения.

Рогозин оценил происходящее в зоне спецоперации
Рогозин оценил происходящее в зоне спецоперации

Напомним, Дмитрий Рогозин, в июле ушедший с поста гендиректора "Роскосмоса", находится в зоне спецоперации. Бывший руководитель "Роскосмоса" даже взял себе позывной Космос, однако позже, похоже, сменил его на Сармат. В зоне СВО Рогозин возглавил группу военных советников "Царские волки", которая занимается военно-технической поддержкой подразделений ДНР и ЛНР, и решил остаться на передовой до победы России.

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Telegram / Дмитрий Рогозин

Александра Вишнякова
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