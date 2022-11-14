Песков: Поездка Рогозина в Донбасс не требует согласований

Поездка бывшего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в зону спецоперации не требовала согласований с Администрацией Президента РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это не требует никакого согласования в данном случае", — отметил представитель Кремля.