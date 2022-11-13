Рогозин оценил происходящее в зоне спецоперации

Россия в зоне СВО находится перед экзистенциальным выбором: либо мы, либо они, поэтому мы должны идти до конца. Об этом заявил бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, находящийся в зоне операции. Он призвал "откровенно говорить о том, что противник очень мотивирован".

"И у наших бойцов высочайшая мотивация. Противника надо оценивать очень серьёзно. Это экзистенциальный выбор для нашей Родины: либо мы, либо они. Мы сегодня схватились в смертельной схватке с лютым врагом, который ставит под сомнение всё существование нашей страны. Поэтому мотивация наша должна быть такой: идти до конца", — сказал Рогозин в беседе с РИА "Новости".