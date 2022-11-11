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11 ноября, 13:54

Находящийся в зоне СВО Дмитрий Рогозин сменил позывной Космос на Сармат

<p>Находящийся в зоне СВО Дмитрий Рогозин. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/rogozin_do/3409" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РОГОZИН</a></p>

Находящийся в зоне СВО Дмитрий Рогозин. Обложка © Telegram / РОГОZИН

Бывший гендиректор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, находящийся в зоне проведения специальной военной операции, сменил позывной на Сармат. Это следует из фотографии, которую он опубликовал в телеграм-канале.

На ней он стоит рядом с комбатом отдельного штурмового батальона "Сомали" с позывным Бойкот. У самого Рогозина на форме есть нашивка "Сармат".

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Раннее Лайф сообщал о том, что бывший глава "Роскосмоса" Рогозин отправился в зону СВО и взял себе позывной Космос.

Напомним, что 15 июля президент РФ Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора "Роскосмоса". На его место назначен Юрий Борисов. В Кремле заявляли, что отставка не связана с какими-либо претензиями к работе Рогозина, а премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал, что экс-глава "Роскосмоса" вскоре "займёт своё место в строю". В конце октября Рогозин подтвердил, что находится в зоне спецоперации.

Илья Суриков

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