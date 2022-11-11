Находящийся в зоне СВО Дмитрий Рогозин сменил позывной Космос на Сармат

Бывший гендиректор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, находящийся в зоне проведения специальной военной операции, сменил позывной на Сармат. Это следует из фотографии, которую он опубликовал в телеграм-канале.

На ней он стоит рядом с комбатом отдельного штурмового батальона "Сомали" с позывным Бойкот. У самого Рогозина на форме есть нашивка "Сармат".