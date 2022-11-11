Администрация Новой Каховки сообщила об усилении обстрелов ГЭС и домов со стороны ВСУ

Ракетные обстрелы Новой Каховки и Каховской ГЭС со стороны ВСУ усилились. Об этом рассказал представитель администрации города Руслан Агаев. Он уточнил, что гидроэлектростанцию обстреливают ежедневно.

Так, в пятницу над Новой Каховкой, по предварительным данным, сработала система ПВО. В небе не было видно следов, зато были слышны звуки взрывов. Официальных сообщений о работе ПВО пока не поступало.

По словам Агаева, украинские войска наносят удары в том числе и по жилым массивам. А накануне они обстреляли санаторий.

"Основной удар всегда приходится по ГЭС, не было ни дня, чтобы ГЭС не обстреливали. Но и усилились, и участились обстрелы жилых массивов, производственных [объектов], вчера был обстрелян санаторий, также прилетали по жилым массивам, бьют по подстанции, пытаются обесточить город, тем самым усложнить жизнь людям здесь", — рассказал он РИА "Новости".

Представитель администрации заявил, что недавно город обстреливали всю ночь без остановки. Агаев рассказал, что украинская сторона хочет обесточить Новую Каховку и разрушить дома мирных жителей. Из-за роста интенсивности атак всё больше граждан хотят уехать в другие регионы РФ.