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Регион
Опубликовано 11 ноября 2022, 13:39

Администрация Новой Каховки сообщила об усилении обстрелов ГЭС и домов со стороны ВСУ

Ракетные обстрелы Новой Каховки и Каховской ГЭС со стороны ВСУ усилились. Об этом рассказал представитель администрации города Руслан Агаев. Он уточнил, что гидроэлектростанцию обстреливают ежедневно.

Так, в пятницу над Новой Каховкой, по предварительным данным, сработала система ПВО. В небе не было видно следов, зато были слышны звуки взрывов. Официальных сообщений о работе ПВО пока не поступало.

По словам Агаева, украинские войска наносят удары в том числе и по жилым массивам. А накануне они обстреляли санаторий.

"Основной удар всегда приходится по ГЭС, не было ни дня, чтобы ГЭС не обстреливали. Но и усилились, и участились обстрелы жилых массивов, производственных [объектов], вчера был обстрелян санаторий, также прилетали по жилым массивам, бьют по подстанции, пытаются обесточить город, тем самым усложнить жизнь людям здесь", — рассказал он РИА "Новости".

ВСУ задействовали все имеющиеся виды ракет при обстрелах Каховской ГЭС
ВСУ задействовали все имеющиеся виды ракет при обстрелах Каховской ГЭС

Представитель администрации заявил, что недавно город обстреливали всю ночь без остановки. Агаев рассказал, что украинская сторона хочет обесточить Новую Каховку и разрушить дома мирных жителей. Из-за роста интенсивности атак всё больше граждан хотят уехать в другие регионы РФ.

Ранее Лайф сообщал о том, что российские военные поразили пункт управления Службы безопасности Украины (СБУ) в районе Купянска.

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ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Илья Суриков
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