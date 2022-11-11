Администрация Новой Каховки сообщила об усилении обстрелов ГЭС и домов со стороны ВСУ
Ракетные обстрелы Новой Каховки и Каховской ГЭС со стороны ВСУ усилились. Об этом рассказал представитель администрации города Руслан Агаев. Он уточнил, что гидроэлектростанцию обстреливают ежедневно.
Так, в пятницу над Новой Каховкой, по предварительным данным, сработала система ПВО. В небе не было видно следов, зато были слышны звуки взрывов. Официальных сообщений о работе ПВО пока не поступало.
По словам Агаева, украинские войска наносят удары в том числе и по жилым массивам. А накануне они обстреляли санаторий.
"Основной удар всегда приходится по ГЭС, не было ни дня, чтобы ГЭС не обстреливали. Но и усилились, и участились обстрелы жилых массивов, производственных [объектов], вчера был обстрелян санаторий, также прилетали по жилым массивам, бьют по подстанции, пытаются обесточить город, тем самым усложнить жизнь людям здесь", — рассказал он РИА "Новости".
Представитель администрации заявил, что недавно город обстреливали всю ночь без остановки. Агаев рассказал, что украинская сторона хочет обесточить Новую Каховку и разрушить дома мирных жителей. Из-за роста интенсивности атак всё больше граждан хотят уехать в другие регионы РФ.
Ранее Лайф сообщал о том, что российские военные поразили пункт управления Службы безопасности Украины (СБУ) в районе Купянска.
Новости
В ЛНР обнаружили тайник украинских диверсантов с боеприпасами для терактов
сегодня в 13:33
Блогер Некоглай извинился за "пародию" на российского солдата и назвал себя животным
сегодня в 13:28
"Гитару отправляли отдельным кораблём": Лидер Uma2rman рассказал, как снимали клип "Звёзды" на МКС
сегодня в 13:25
ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY