Блогер Некоглай извинился за "пародию" на российского солдата и назвал себя животным

Блогер Некоглай (Николай Лебедев) извинился за "пародию" на раненого российского солдата. На кадрах, оказавшихся в распоряжении РИА "Новости", тиктокер говорит, что "понимает, какую большую ошибку он совершил", а также называет себя животным.

Некоглай записал извинения за свою "пародию". Видео © Telegram / РИА "Новости"

"Я думаю, если бы я был на месте того солдата в окопе, то я не выжил бы. Я чувствую себя как животное. Простите меня, пожалуйста, если это только возможно", — сказал Лебедев в видеообращении.