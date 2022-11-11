Блогер Некоглай извинился за "пародию" на российского солдата и назвал себя животным
Блогер Некоглай (Николай Лебедев) извинился за "пародию" на раненого российского солдата. На кадрах, оказавшихся в распоряжении РИА "Новости", тиктокер говорит, что "понимает, какую большую ошибку он совершил", а также называет себя животным.
Некоглай записал извинения за свою "пародию". Видео © Telegram / РИА "Новости"
"Я думаю, если бы я был на месте того солдата в окопе, то я не выжил бы. Я чувствую себя как животное. Простите меня, пожалуйста, если это только возможно", — сказал Лебедев в видеообращении.
Ранее на судебном заседании тиктокер заявил, что раскаивается в содеянном, и со слезами на глазах попросил депортировать его в Молдавию как можно скорее, и суд ему не отказал.
Напомним, Некоглая задержали спустя сутки после "пародии" на российского солдата. Сотрудники правоохранительных органов застали блогера в квартире и запросили у него и сожителей документы, удостоверяющие личность, однако паспорта у Некоглая не оказалось. Менеджер блогера заявил, что тот не пытался кого-либо оскорбить "пародией" на солдата. В итоге Пресненский суд Москвы вынес решение о депортации Лебедева из-за нарушения миграционного законодательства.
Telegram / РИА "Новости"