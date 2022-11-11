"Гитару отправляли отдельным кораблём": Лидер Uma2rman рассказал, как снимали клип "Звёзды" на МКС

31 октября группа Uma2rman опубликовала клип на новую песню "Звёзды". Ролик явно выделяется среди других видео группы, ведь съёмки проходили на Международной космической станции (МКС).

Газета "Петербургский дневник" пообщалась с режиссёром клипа Виталием Капитоновым и лидером группы Владимиром Кристовским. Так, в беседе с изданием последний признался, что организовать весь процесс было довольно сложно. Дело в том, что к вопросу съёмок нужно было подключить большое количество "влиятельных людей", в частности руководителей "Роскосмоса", от которых требовалось разрешение. Лидер Uma2rman подчеркнул, что согласовывать приходилось почти каждый шаг.

"Важно было получить согласие на участие космонавта, к которому был ряд требований — он должен был уметь петь, играть на гитаре, которую, к слову, он не мог взять с собой на МКС, когда отправлялся в полёт. Гитару ему пришлось отправлять отдельным грузовым кораблём", — отметил Кристовский.

Звездой клипа в итоге стал космонавт Сергей Корсаков. При этом время для съёмок у него было ограничено: создавать ролик приходилось, пока коллеги спали, а корабль был пуст, то есть с четырёх до шести утра. Корсаков сам выставлял свет и кадры, настраивал камеру и отправлял на Землю все отснятые материалы, и это было тяжело. Кристовский подчеркнул, что после такой работы удивить поклонников будет непросто, однако группа поработает над этим в будущем.