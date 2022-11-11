РФС дисквалифицировал арбитра Зобова на пять лет из-за ставок

Российский арбитр Максим Зобов дисквалифицирован от любой связанной с футболом деятельности на пять лет за ставки на матчи. Об этом сообщается на сайте РФС.

"Максим Зобов решением комитета отстранён от футбольной деятельности на пять лет. Судья не признал свою вину, хотя факт совершения им ставок у комиссии не вызывает сомнений", — сказал председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов.

Известно, что в нынешнем сезоне Зобов регулярно работает на матчах Медиалиги. Также дисквалификацию во всех профессиональных соревнованиях под эгидой РФС получил футболист клуба второй лиги "Ессентуки" Роман Данилов. Срок — два года (17 месяцев условно).