В Сургуте женщина на внедорожнике влетела в детей на качелях, сдавая задом

Жительница Сургута влетела в детскую площадку на автомобиле, где в этот момент на качелях находились двое маленьких детей. Ребята не пострадали, а вот отец, бросившийся закрыть их от машины, госпитализирован, сообщили Лайфу в МВД по городу.

По данным полиции, 37-летняя женщина за рулём "мерседеса" не справилась с управлением на улице Университетской, 17. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что она заезжает на детскую площадку задним ходом и прямо в сторону качелей. Увидев это, мужчина бросился прикрывать детей, и машина прижала его к одной из стоек сооружения. В итоге его госпитализировали. Малыши не пострадали.