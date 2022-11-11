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11 ноября, 12:38

Депутат из Новосибирской области погиб в ходе спецоперации на Украине

<p>Дмитрий Шмаков. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/club50896568?z=photo-50896568_457242753/album-50896568_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Маслянинский льновод"</a></p>

Дмитрий Шмаков. Обложка © VK / "Маслянинский льновод"

Депутат из Новосибирской области Дмитрий Шмаков погиб в ходе спецоперации на Украине. В августе 39-летний чиновник ушёл добровольцем на фронт и служил ефрейтором.

"Дмитрий был депутатом Совета депутатов Мамоновского сельсовета. Жители села Мамоново будут помнить его как человека дисциплинированного, прямолинейного, нацеленного на результат", — говорится в сообщении администрации.

Согласно данным районной газеты "Маслянинский льновод", Шмаков погиб 12 октября. Его похороны прошли 29 октября в селе Мамоново. Обстоятельства гибели чиновника не раскрываются.

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