Депутат из Новосибирской области погиб в ходе спецоперации на Украине
Дмитрий Шмаков. Обложка © VK / "Маслянинский льновод"
Депутат из Новосибирской области Дмитрий Шмаков погиб в ходе спецоперации на Украине. В августе 39-летний чиновник ушёл добровольцем на фронт и служил ефрейтором.
"Дмитрий был депутатом Совета депутатов Мамоновского сельсовета. Жители села Мамоново будут помнить его как человека дисциплинированного, прямолинейного, нацеленного на результат", — говорится в сообщении администрации.
Согласно данным районной газеты "Маслянинский льновод", Шмаков погиб 12 октября. Его похороны прошли 29 октября в селе Мамоново. Обстоятельства гибели чиновника не раскрываются.
Ранее Лайф рассказывал, что в зоне СВО погиб настоятель храма при штабе Ракетных войск специального назначения протоиерей Михаил Васильев. Глава государства присвоил ему звание Героя России, а патриарх Кирилл наградил священника орденом РПЦ посмертно.