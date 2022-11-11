Депутат из Новосибирской области погиб в ходе спецоперации на Украине

Депутат из Новосибирской области Дмитрий Шмаков погиб в ходе спецоперации на Украине. В августе 39-летний чиновник ушёл добровольцем на фронт и служил ефрейтором.

"Дмитрий был депутатом Совета депутатов Мамоновского сельсовета. Жители села Мамоново будут помнить его как человека дисциплинированного, прямолинейного, нацеленного на результат", — говорится в сообщении администрации.