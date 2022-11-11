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Опубликовано 11 ноября 2022, 12:38
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Депутат из Новосибирской области погиб в ходе спецоперации на Украине

Дмитрий Шмаков. Обложка © VK / "Маслянинский льновод"

Дмитрий Шмаков. Обложка © VK / "Маслянинский льновод"

Депутат из Новосибирской области Дмитрий Шмаков погиб в ходе спецоперации на Украине. В августе 39-летний чиновник ушёл добровольцем на фронт и служил ефрейтором.

"Дмитрий был депутатом Совета депутатов Мамоновского сельсовета. Жители села Мамоново будут помнить его как человека дисциплинированного, прямолинейного, нацеленного на результат", — говорится в сообщении администрации.

Согласно данным районной газеты "Маслянинский льновод", Шмаков погиб 12 октября. Его похороны прошли 29 октября в селе Мамоново. Обстоятельства гибели чиновника не раскрываются.

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Наталья Демьянова
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