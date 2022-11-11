Лукашенко пообещал превратить старые белорусские деревни в комфортные агрогородки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что через 10–15 лет все деревни в республике превратятся в комфортные агрогородки. При этом по уровню жизни они будут такими же, как город.

"Не будет этих деревень старых, которых у нас сотни тысяч было. Будут агрогородки. Останутся крупные деревни. Через 10–15 лет работы, а может быть, и раньше, будут только агрогородки", — сказал белорусский лидер во время рабочей поездки в Толочинский район на севере страны.

Лукашенко добавил, что дать "все удобства и комфортную жизнь в хороших домах" всем деревням не получится, поэтому на территории Белоруссии и начали строить комфортные агрогородки. Президент соседней республики убеждён, что люди будут туда стремиться в ещё большем количестве.