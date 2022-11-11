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Регион
Опубликовано 11 ноября 2022, 12:23
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Политолог рассказал, в каком случае США пойдут на прямые переговоры с РФ по Украине

Политолог Мезюхо: Америка пойдёт на диалог с Россией при угрозе существования Украины

Америка пойдёт на прямой диалог с РФ, если появится опасность для существования Украины как суверенной страны. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил глава Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения", политолог Иван Мезюхо.

"Когда над киевским режимом нависнет прямая угроза существования, США пойдут на переговоры с Россией на любых условиях", — подчеркнул он.

По словам эксперта, власти США подведут президента Украины Владимира Зеленского при сильном переломе в зоне боевых действий. Политолог отметил, что на данный момент внимание Вашингтона сосредоточено на решении внутриполитических сложностей и окончательная позиция по переговорам с Москвой пока не сформулирована.

В американской администрации осознают, что Россия одержит победу в ходе спецоперации, однако пока не могут определиться, на какие уступки пойдут, подчеркнул специалист. Тем не менее в США хотят сохранить государственность Незалежной для дальнейшей борьбы с Москвой, заключил эксперт.

Зеленского захейтили после слов о переговорах с Россией
Зеленского захейтили после слов о переговорах с Россией

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков напомнил, что Россия открыта к диалогу по Украине без предварительных условий. По его словам, Киев прервал диалог "по команде западных кураторов", когда между РФ и Украиной уже прорабатывался документ.

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Getty Images / sborisov

Никита Осипов
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