Полковник в отставке объяснил, что даёт взятие Павловки ВС РФ

Взятие Павловки позволяет ВС РФ продвинуться сразу по четырём направлениям: Харьковскому, Краматорскому, Криворожскому и Херсонскому. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал экс-офицер спецназа, бывший разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

"Павловка имеет три направления. Первое — это Харьковское, посередине идёт Краматорское и дальше Криворожское через Николаевку. И внизу — это Херсонское южное направление. Мы в центре наступаем. Мы не остановились", — отметил он.

Эксперт добавил, что взятие Павловки даёт возможность ВС РФ выполнять необходимые задачи из центра, в частности заниматься ликвидацией ВСУ в Донецком оборонительном районе для освобождения ДНР.

Кроме того, бывший разведчик рассказал о том, что сейчас происходит на Харьковском и Херсонском направлениях. Так, на первом участке, по его словам, идёт позиционная оборона, накапливаются резервы и образуется группировка. А на втором — вынужденный отвод войск для сохранения равновесия сил и противостояния затоплению территорий. Матвийчук подчеркнул, что в том районе остро стоит вопрос экологической катастрофы.