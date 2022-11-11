Песков: Россия завершит СВО на Украине после достижения целей

Россия может завершить спецоперацию на Украине только после достижения её целей, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это может произойти и с помощью переговоров.

"Конфликт на Украине, я бы здесь в данном случае сказал, с нашей точки зрения, специальную военную операцию на Украине можно завершить после достижения её целей. Или завершить путём достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

При этом он подчеркнул, что диалог на данный момент невозможен из-за позиции, которой придерживается Киев.