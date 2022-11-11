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Опубликовано 11 ноября 2022, 10:45

Песков: Россия завершит СВО на Украине после достижения целей

Россия может завершить спецоперацию на Украине только после достижения её целей, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это может произойти и с помощью переговоров.

"Конфликт на Украине, я бы здесь в данном случае сказал, с нашей точки зрения, специальную военную операцию на Украине можно завершить после достижения её целей. Или завершить путём достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

При этом он подчеркнул, что диалог на данный момент невозможен из-за позиции, которой придерживается Киев.

В Кремле заявили, что Киев по-прежнему не демонстрирует готовности к переговорам
В Кремле заявили, что Киев по-прежнему не демонстрирует готовности к переговорам

Ранее Лайф сообщал, что украинский лидер Владимир Зеленский, который отвергал любые возможности переговоров с Москвой и даже выпустил соответствующий указ, неожиданно выдвинул ряд условий для возобновления дипломатического процесса. В их числе "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, а также возмещение всех убытков".

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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