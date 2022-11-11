Избежавший казни в ДНР наёмник решил вернуться на Украину в качестве военкора

Избежавший смертной казни в ДНР британский военнослужащий Эйден Аслин решил вернуться на Украину в качестве военкора. Об этом сообщает Daily Mail.

Британец возвращается в зону СВО спустя 50 дней после того, как его отпустили из плена. Теперь он будет освещать происходящие там события на своём канале в YouTube.

"Я обещал невесте больше не брать в руки оружие. Конечно, попасться опять не хочется, но у меня ещё остались незаконченные дела. Думаю, риск оправдан", — заявил Аслин.

Эйден Аслин попал в плен во время осады Мариуполя. Когда закончились боеприпасы, запасы еды и воды, его подразделению было приказано сдаться.