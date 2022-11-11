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Регион
Опубликовано 11 ноября 2022, 10:34
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Избежавший казни в ДНР наёмник решил вернуться на Украину в качестве военкора

Daily Mail: Избежавший казни в ДНР британец возвращается на Украину в качестве военкора

Избежавший смертной казни в ДНР британский военнослужащий Эйден Аслин решил вернуться на Украину в качестве военкора. Об этом сообщает Daily Mail.

Британец возвращается в зону СВО спустя 50 дней после того, как его отпустили из плена. Теперь он будет освещать происходящие там события на своём канале в YouTube.

"Я обещал невесте больше не брать в руки оружие. Конечно, попасться опять не хочется, но у меня ещё остались незаконченные дела. Думаю, риск оправдан", — заявил Аслин.

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Эйден Аслин попал в плен во время осады Мариуполя. Когда закончились боеприпасы, запасы еды и воды, его подразделению было приказано сдаться.

Ранее Лайф сообщал о том, что Верховный суд ДНР приговорил троих иностранных наёмников к смертной казни. Двое из осуждённых (Эйден Аслин и Шон Пиннер) — граждане Великобритании. Позже им помогли вернуться на родину.

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Daily Mail

Илья Суриков
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