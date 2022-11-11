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11 ноября, 10:34

Британская авиакомпания разрешила сотрудникам-мужчинам носить макияж и красить ногти

Telegraph: British Airways позволила мужчинам в экипажах краситься и носить накладные ресницы

Британская авиакомпания British Airways позволила мужчинам, входящим в состав экипажа, носить макияж и длинные волосы. Об этом сообщает Telegraph.

По данным СМИ, всем членам команды, которая будет находиться на борту, вне зависимости от пола также разрешено пользоваться ярким лаком для ногтей и носить накладные ресницы. А волосы, которые отросли ниже уровня шеи, по правилам должны быть собраны в пучок.

"Мы работали с нашими людьми, чтобы создать обновлённые рекомендации в области ухода за собой, красоты и аксессуаров, тем самым давая нашим коллегам возможность каждый день приходить на работу в лучшей, наиболее настоящей версии себя", — заявили в British Airways.

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Getty Images / Jeffrey Greenberg

Никита Осипов

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