Британская авиакомпания разрешила сотрудникам-мужчинам носить макияж и красить ногти

Британская авиакомпания British Airways позволила мужчинам, входящим в состав экипажа, носить макияж и длинные волосы. Об этом сообщает Telegraph.

По данным СМИ, всем членам команды, которая будет находиться на борту, вне зависимости от пола также разрешено пользоваться ярким лаком для ногтей и носить накладные ресницы. А волосы, которые отросли ниже уровня шеи, по правилам должны быть собраны в пучок.

"Мы работали с нашими людьми, чтобы создать обновлённые рекомендации в области ухода за собой, красоты и аксессуаров, тем самым давая нашим коллегам возможность каждый день приходить на работу в лучшей, наиболее настоящей версии себя", — заявили в British Airways.