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Опубликовано 11 ноября 2022, 10:24

ВС РФ подавили взвод буксируемых гаубиц М777 в Харьковской области

В Харьковской области в ходе контрбатарейной борьбы подавлен взвод американских буксируемых гаубиц М777. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе контрбатарейной борьбы подавлен взвод американских буксируемых гаубиц М777 в районе населённого пункта Золочев Харьковской области", — сказал он в ходе брифинга.

А в районе населённого пункта Невское Луганской Народной Республики подавлен взвод украинских самоходных гаубиц "Акация".

ВС РФ остановили подразделения ВСУ в 30–40 км от района переправ через Днепр
ВС РФ остановили подразделения ВСУ в 30–40 км от района переправ через Днепр

Ранее Лайф писал, что российские военные сорвали атаку ВСУ и польских наёмников на Краснолиманском направлении. В ходе боевых действий ВСУ потеряли до 90 украинских бойцов и наёмников убитыми и ранеными.

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ТАСС / AP Photo / Evgeniy Maloletka

Артур Лапсаков
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