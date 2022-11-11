ВС РФ подавили взвод буксируемых гаубиц М777 в Харьковской области
В Харьковской области в ходе контрбатарейной борьбы подавлен взвод американских буксируемых гаубиц М777. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В ходе контрбатарейной борьбы подавлен взвод американских буксируемых гаубиц М777 в районе населённого пункта Золочев Харьковской области", — сказал он в ходе брифинга.
А в районе населённого пункта Невское Луганской Народной Республики подавлен взвод украинских самоходных гаубиц "Акация".
Ранее Лайф писал, что российские военные сорвали атаку ВСУ и польских наёмников на Краснолиманском направлении. В ходе боевых действий ВСУ потеряли до 90 украинских бойцов и наёмников убитыми и ранеными.
ТАСС / AP Photo / Evgeniy Maloletka