ВС РФ подавили взвод буксируемых гаубиц М777 в Харьковской области

В Харьковской области в ходе контрбатарейной борьбы подавлен взвод американских буксируемых гаубиц М777. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе контрбатарейной борьбы подавлен взвод американских буксируемых гаубиц М777 в районе населённого пункта Золочев Харьковской области", — сказал он в ходе брифинга.

А в районе населённого пункта Невское Луганской Народной Республики подавлен взвод украинских самоходных гаубиц "Акация".