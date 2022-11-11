ВС РФ остановили подразделения ВСУ в 30–40 км от района переправ через Днепр
Российские военные остановили подразделения ВСУ на расстоянии 30–40 километров от района переправ через Днепр. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Огнём российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ остановлены на удалении 30–40 километров от района переправ через реку Днепр", — сказал он.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ завершили переброску войск с правого берега Днепра. Потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств не допущено. О начале перегруппировки МО РФ сообщило 10 ноября.
ТАСС / Дмитрий Рогулин