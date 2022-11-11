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11 ноября, 10:22

ВС РФ остановили подразделения ВСУ в 30–40 км от района переправ через Днепр

Российские военные остановили подразделения ВСУ на расстоянии 30–40 километров от района переправ через Днепр. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Огнём российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ остановлены на удалении 30–40 километров от района переправ через реку Днепр", — сказал он.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ завершили переброску войск с правого берега Днепра. Потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств не допущено. О начале перегруппировки МО РФ сообщило 10 ноября.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Варвара Романова

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