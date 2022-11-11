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Опубликовано 11 ноября 2022, 10:11
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ВС РФ завершили переброску войск с правого берега Днепра

Вооружённые силы России в пять утра по московскому времени завершили переброску подразделений с правого берега Днепра. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Переброска военных на левый берег Днепра. Видео © Telegram / БелВПО

"На Херсонском направлении сегодня в 05:00 по московскому времени завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр", — сказал он.

Конашенков уточнил, что при манёвре ни одной единицы военной техники и вооружения не оставлено, все российские бойцы переправились, потерь личного состава и материальных средств также не допущено. Как отметил генерал-лейтенант, военнослужащие РФ заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции.

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Напомним, 9 ноября командующий Объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин назвал самым целесообразным планом дальнейших действий в зоне СВО оборону по барьерному рубежу реки Днепр. Глава Минобороны Сергей Шойгу согласился с инициативой Суровикина и приказал приступить к отводу российских войск за Днепр. О начале перегруппировки МО РФ сообщило 10 ноября.

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ТАСС / Донат Сорокин

Варвара Романова
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