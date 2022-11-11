ВС РФ завершили переброску войск с правого берега Днепра

Вооружённые силы России в пять утра по московскому времени завершили переброску подразделений с правого берега Днепра. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Переброска военных на левый берег Днепра. Видео © Telegram / БелВПО

"На Херсонском направлении сегодня в 05:00 по московскому времени завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр", — сказал он.

Конашенков уточнил, что при манёвре ни одной единицы военной техники и вооружения не оставлено, все российские бойцы переправились, потерь личного состава и материальных средств также не допущено. Как отметил генерал-лейтенант, военнослужащие РФ заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции.