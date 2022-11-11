В Херсоне остаются около 100 тысяч жителей, сообщили местные власти
Глава Херсона Кобец заявил, что в городе остаются около 100 тысяч жителей
В Херсоне на данный момент остаются порядка 80–100 тысяч людей. Об этом в пятницу рассказал глава Администрации Херсона Александр Кобец в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что вывоз населения продолжается.
"Эвакуация продолжается и на сегодняшний день. По нашим подсчётам, в районе 80–100 тысяч людей остаются в городе Херсоне", — отметил он.
Как 9 ноября сообщал генерал армии Сергей Суровикин, Херсон покинули более 115 тысяч человек. Все они уехали в безопасные районы.
ТАСС / Владимир Бондаренко