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11 ноября, 09:54

В Херсоне остаются около 100 тысяч жителей, сообщили местные власти

Глава Херсона Кобец заявил, что в городе остаются около 100 тысяч жителей

В Херсоне на данный момент остаются порядка 80–100 тысяч людей. Об этом в пятницу рассказал глава Администрации Херсона Александр Кобец в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что вывоз населения продолжается.

"Эвакуация продолжается и на сегодняшний день. По нашим подсчётам, в районе 80–100 тысяч людей остаются в городе Херсоне", отметил он.

Военкор Коц показал подорванные пролёты Антоновского моста в Херсоне

Военкор Коц показал подорванные пролёты Антоновского моста в Херсоне

Как 9 ноября сообщал генерал армии Сергей Суровикин, Херсон покинули более 115 тысяч человек. Все они уехали в безопасные районы.

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ТАСС / Владимир Бондаренко

Илья Суриков

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