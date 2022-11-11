ВСУ ударами HIMARS пытались сорвать переброску российских войск на левый берег Днепра
Вооружённые силы Украины в течение ночи 11 ноября попытались сорвать перевозку мирного населения и переброску российских войск на левый берег Днепра. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"По переправам через реку Днепр в течение ночи ВСУ было нанесено пять ударов реактивными снарядами американской системы залпового огня HIMARS. Российскими средствами противовоздушной обороны сбито 28 реактивных снарядов. Ещё пять реактивных снарядов успешно отклонено от целей средствами радиоэлектронной борьбы", — отметил он.
Напомним, 9 ноября командующий Объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин назвал самым целесообразным планом дальнейших действий в зоне СВО оборону по барьерному рубежу реки Днепр. Глава Минобороны Сергей Шойгу согласился с инициативой Суровикина и приказал приступить к отводу российских войск за Днепр. О начале перегруппировки МО РФ сообщило 10 ноября.
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