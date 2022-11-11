ВСУ ударами HIMARS пытались сорвать переброску российских войск на левый берег Днепра

Вооружённые силы Украины в течение ночи 11 ноября попытались сорвать перевозку мирного населения и переброску российских войск на левый берег Днепра. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"По переправам через реку Днепр в течение ночи ВСУ было нанесено пять ударов реактивными снарядами американской системы залпового огня HIMARS. Российскими средствами противовоздушной обороны сбито 28 реактивных снарядов. Ещё пять реактивных снарядов успешно отклонено от целей средствами радиоэлектронной борьбы", — отметил он.