Российские военные сорвали атаку ВСУ и польских наёмников на Краснолиманском направлении

Военные РФ сорвали атаку двух мотопехотных рот ВСУ, которые были усилены польскими наёмниками, на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений российских войск и упреждающим огнём артиллерии сорвана атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных польскими наёмниками, в направлении населённых пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской Народной Республики", — сказал он.