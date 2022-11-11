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Опубликовано 11 ноября 2022, 10:18

Российские военные сорвали атаку ВСУ и польских наёмников на Краснолиманском направлении

Военные РФ сорвали атаку двух мотопехотных рот ВСУ, которые были усилены польскими наёмниками, на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений российских войск и упреждающим огнём артиллерии сорвана атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных польскими наёмниками, в направлении населённых пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской Народной Республики", — сказал он.

Конашенков отметил, что в ходе боевых действий ВСУ потеряли до 90 украинских бойцов и наёмников убитыми и ранеными. Кроме того, ВС РФ ликвидировали одну боевую бронированную машину военных Незалежной.

На Украине убит воевавший за ВСУ японец
На Украине убит воевавший за ВСУ японец

Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ завершили переброску войск с правого берега Днепра. Потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств не допущено. О начале перегруппировки МО РФ сообщило 10 ноября.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Варвара Романова
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