Российские военные сорвали атаку ВСУ и польских наёмников на Краснолиманском направлении
Военные РФ сорвали атаку двух мотопехотных рот ВСУ, которые были усилены польскими наёмниками, на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений российских войск и упреждающим огнём артиллерии сорвана атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных польскими наёмниками, в направлении населённых пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской Народной Республики", — сказал он.
Конашенков отметил, что в ходе боевых действий ВСУ потеряли до 90 украинских бойцов и наёмников убитыми и ранеными. Кроме того, ВС РФ ликвидировали одну боевую бронированную машину военных Незалежной.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ завершили переброску войск с правого берега Днепра. Потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств не допущено. О начале перегруппировки МО РФ сообщило 10 ноября.
ТАСС / Дмитрий Рогулин