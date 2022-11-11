Российские военные уничтожили склад боеприпасов 28-й мехбригады ВСУ

Российские военные нанесли удары по складу боеприпасов 28-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины, который располагался в Николаевской области. Как сообщил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, цель была уничтожена.

"В районе города Николаева уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ", — сказал представитель оборонного ведомства в ходе брифинга.