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Регион
Опубликовано 11 ноября 2022, 10:23

Российские военные уничтожили склад боеприпасов 28-й мехбригады ВСУ

Российские военные нанесли удары по складу боеприпасов 28-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины, который располагался в Николаевской области. Как сообщил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, цель была уничтожена.

"В районе города Николаева уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ", — сказал представитель оборонного ведомства в ходе брифинга.

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Накануне сообщалось, что ВС РФ за сутки поразили сразу два пункта управления украинской армии и наёмников, которые сражаются на стороне киевского режима.

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ТАСС / Красильников Станислав

Максим Плетнёв
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