Российские военные уничтожили склад боеприпасов 28-й мехбригады ВСУ
Российские военные нанесли удары по складу боеприпасов 28-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины, который располагался в Николаевской области. Как сообщил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, цель была уничтожена.
"В районе города Николаева уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ", — сказал представитель оборонного ведомства в ходе брифинга.
Накануне сообщалось, что ВС РФ за сутки поразили сразу два пункта управления украинской армии и наёмников, которые сражаются на стороне киевского режима.
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ТАСС / Красильников Станислав