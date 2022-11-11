Задержанный пьяным за рулём лыжник-олимпиец отделался штрафом, но остался без прав
Задержанный пьяным за рулём лыжник-олимпиец Каменев заявил, что ему выписали штраф
Российский лыжник Антон Каменев рассказал Лайфу, что его задержание в пьяном виде за рулём случилось ещё 4 ноября, сейчас с ним всё хорошо.
"Всё нормально. Всё ровно. Меня на 48 часов задержали и потом отпустили. Автомобиль не мой был. Прав лишили", — сказал спортсмен.
Член олимпийской сборной РФ по лыжному двоеборью на Олимпиаде в Турине заявил, что правоохранители выписали ему штраф. Вину Каменев признал и добавил, что в тот момент ехал не один и был неправ.
Напомним, лыжника Антона Каменева поймали пьяным за рулём в деревне Пучково. Кроме того, 36-летний спортсмен был без прав.
ТАСС / Олег Наумов