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11 ноября, 10:30

Задержанный пьяным за рулём лыжник-олимпиец отделался штрафом, но остался без прав

Задержанный пьяным за рулём лыжник-олимпиец Каменев заявил, что ему выписали штраф

Российский лыжник Антон Каменев рассказал Лайфу, что его задержание в пьяном виде за рулём случилось ещё 4 ноября, сейчас с ним всё хорошо.

"Всё нормально. Всё ровно. Меня на 48 часов задержали и потом отпустили. Автомобиль не мой был. Прав лишили", — сказал спортсмен.

Член олимпийской сборной РФ по лыжному двоеборью на Олимпиаде в Турине заявил, что правоохранители выписали ему штраф. Вину Каменев признал и добавил, что в тот момент ехал не один и был неправ.

Юрист объяснил, как убрать пьяного от руля и не нарушить закон

Юрист объяснил, как убрать пьяного от руля и не нарушить закон

Напомним, лыжника Антона Каменева поймали пьяным за рулём в деревне Пучково. Кроме того, 36-летний спортсмен был без прав.

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ТАСС / Олег Наумов

Юлия Архипова

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