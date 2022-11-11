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Опубликовано 11 ноября 2022, 10:35

ВС РФ пресекли попытки украинских войск контратаковать на Южно-Донецком направлении

Артиллерия и армейская авиация Вооружённых сил РФ пресекли попытки мотопехотных рот ВСУ контратаковать на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении пресечены попытки мотопехотных рот ВСУ контратаковать в направлении населённого пункта Сладкое Донецкой Народной Республики. Артиллерией и армейской авиацией уничтожено более 65 украинских военнослужащих, один танк и четыре боевые бронированные машины", отметил он.

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А на днях сообщалось, что ВСУ предприняли ещё две провальные попытки замедлить наступление российских войск на Южно-Донецком направлении, но противник потерпел неудачу. В ходе действий российских военных уничтожено около 90 украинских бойцов, пять боевых бронированных машин, один бронетранспортёр МТ-ЛБ и два пикапа.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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