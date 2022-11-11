Медведев призвал паникёров не давать врагу поводов для радости

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предостерёг россиян от паникёрства и призвал не давать поводов для радости врагу. Такой пост появился в пятницу в его телеграм-канале. Политик заверил, что "всё вернётся домой", имея в виду правобережье Днепра, откуда сегодня была завершена переброска российских войск.

"Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Всё вернётся домой. В Российскую Федерацию. Алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникёрство — нет. Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И почаще напоминайте ему о величии и безграничности Русского мира", — написал Медведев.