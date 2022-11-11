Медведев призвал паникёров не давать врагу поводов для радости
Зампред Совбеза Медведев призвал не поддаваться панике и не давать врагу поводов для радости
Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предостерёг россиян от паникёрства и призвал не давать поводов для радости врагу. Такой пост появился в пятницу в его телеграм-канале. Политик заверил, что "всё вернётся домой", имея в виду правобережье Днепра, откуда сегодня была завершена переброска российских войск.
"Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Всё вернётся домой. В Российскую Федерацию. Алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникёрство — нет. Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И почаще напоминайте ему о величии и безграничности Русского мира", — написал Медведев.
Напомним, 9 ноября командующий Объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин назвал самым целесообразным планом дальнейших действий в зоне СВО оборону по барьерному рубежу реки Днепр. Глава Минобороны Сергей Шойгу согласился с инициативой Суровикина и приказал приступить к отводу российских войск за Днепр. О начале перегруппировки МО РФ сообщило 10 ноября.