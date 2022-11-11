Психиатр вынес вердикт Мадонне после адского тверка в нижнем белье

Американская 64-летняя певица Мадонна вновь привела фанатов в шок, станцевав тверк в нижнем белье. Видео появилось на её странице в соцсети, вызвав бурю комментариев. На кадрах поп-звезда отчаянно трясёт грудью и облизывает губы, а после танцует откровенный танец. Стоит отметить, что до этого звезда публиковала, как она читает рэп в прозрачном топе, а также откровенные фото. Врач-психиатр ​​Алексей Казанцев по просьбе Лайфа прокомментировал эпатажные выходки исполнительницы.

Мадонна станцевала тверк в нижнем белье. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / madonna

"Бывает такое у мужчин и женщин в возрасте за 60 лет. Они становятся сексуально расторможенными. Это может говорить об органических изменениях в головном мозге, потому что основные институты с нами сохраняются до гробовой доски", — рассказал специалист.

Психиатр отметил, что все знаменитости очень тщательно следят за внешностью и боятся стареть, поэтому многие из них применяют гормонозаместительную терапию. Достаточно вспомнить вечно нестареющего Сильвестра Сталлоне или Чака Норриса с Микки Рурком. При этом Мадонне, как указал Казанцев, всегда была присуща дерзость. Всю жизнь поп-дива бунтовала, а также поражала и восхищала публику. И этот образ певица будет сохранять до последнего, чтобы ассоциироваться с бунтаркой, а не с бабулькой, резюмировал наш собеседник.