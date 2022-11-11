Женщины с этими именами изображают скромниц, а в постели те ещё развратницы

Если одни женщины сразу показывают настоящих себя, другие любят поиграть. Например, притворяясь неопытными милашками. Барышни со следующими именами на первый взгляд могут показаться скромницами — так пытаются пробудить в понравившемся мужчине интерес. Все ведь в курсе, что представители сильного пола обожают загадочных женщин. Как зовут девушек, способных удивить партнёров при первом же сексе?

Женское имя Валерия

Валерии нравится экспериментировать в постели и пробовать новое, что делает её в глазах мужчины идеальной любовницей. Фото © Freepik

Эмоциональная, яркая и дружелюбная Валерия привлекает людей всегда и везде. Мягкий нрав и желание помогать притягивает к носительнице имени не только друзей, но и посторонних. Мужчины от такой девушки без ума и не прочь приударить. Но так ли проста Лера, какой может показаться на первый взгляд? Если видит симпатию в свою сторону и ухажёр приходится по вкусу, Валерия начинает игру. Она флиртует и соблазняет, распыляет в сердце избранника пожар страсти, но не соглашается на интим так просто. Именно это одна из фишек, позволяющих Лере быть всегда желанной. Но и на этом не заканчиваются сюрпризы со стороны девушки, которую так зовут. В постели она настоящая развратница. Желает не только сама получить удовольствие, но и доставить его партнёру. Валерии нравится экспериментировать и пробовать новое, что делает её в глазах парня идеальной любовницей.

Имя Елизавета

Раскрепощённая и открытая Елизавета точно порадует партнёра во время близости. Фото © Freepik

Обаятельная Елизавета не из тех, кто будет скрывать от понравившегося человека свой нрав, притворяясь кем-то. Однако её не всегда обычное отношение к сексу может заставить мужчину подумать, будто та скромница. Но дело тут в другом. Для Лизы интим — это глубоко эмоциональная связь с партнёром. Девушка может активно флиртовать, при этом считает, что далеко не каждый подходит на роль любовника. Елизавета очень избирательна, когда дело касается половых партнёров, потому как знает, что не испытает феерии, допустив ошибку в выборе. Зато ухажёру точно будет понятно, если он "тот самый". Ведь носительница имени часто обладает высоким сексуальным темпераментом. Лиза с избранником желает буквально слиться, нередко сама инициирует интимную близость. Раскрепощённая и открытая Елизавета точно порадует партнёра по постели.

Екатерина

Катя очень любит секс — близость приносит ей не только физическое наслаждение, но и помогает укрепить взаимоотношения с партнёром. Фото © Freepik

Носительницы имени Екатерина — зачастую дамы со сложным характером. Такие редко говорят об истинных желаниях, рассчитывая, что партнёр догадается обо всём сам. Катя невероятно сильно любит строить из себя жертву, лишь бы получить повышенное внимание к своей персоне. Из-за этого в отношениях с ней постоянно случаются ссоры и недопонимания. Считая себя настоящей императрицей, Екатерина очень придирчиво выбирает партнёров, иногда даже переоценивая собственные возможности. Но стоит только найти эталон мужчины, как обладательница этого имени отдаст ему всю себя. По-настоящему влюбившись, Катя поймёт, что очень любит секс. Близость приносит ей не только физическое наслаждение, но и помогает в укреплении понимания в отношениях.

Имя Анастасия

Настя обожает быть в центре мужского внимания и умеет добиваться своего. Фото © Freepik