"Звоночек для людей": Сбудется ли прогноз суперкомпьютера об апокалипсисе в 2050-м

Вычисления компьютерной программы World One относительно сроков апокалипсиса основаны на многих факторах. В частности, суперкомпьютер берёт в расчёт степень загрязнения окружающей среды и уровень рождаемости. Какова вероятность, что конец света действительно наступит в 2040–2050 годах, и могут ли люди изменить ситуацию, раскрыли климатолог Владимир Клименко и эколог Александр Кукса.

"Это полная чушь! Компьютер, который создал этот прогноз, получил ошибочные данные. Всё зависит именно от них. Загрузить в него можно было всё что угодно", — с налёту заявил Клименко. По словам климатолога, в программу были загружены данные демографического прогноза Организации Объединённых Наций. В нём описан лишь один из возможных сценариев по увеличению численности населения планеты. "В них принято верить, как в Священное Писание. Медианный прогноз говорит о том, что к концу столетия будет десять миллиардов человек на планете, к 15 ноября текущего года будет восемь миллиардов, а в 2037-м — девять миллиардов. Важно понимать, что это один из возможных сценариев".

Есть, безусловно, и другой вариант развития событий. По нему можно спрогнозировать увеличение численности населения и до 20 млрд. Такой массовости Земля, конечно, не выдержит, но и смысла проигрывать подобные прогнозы нет, заметил специалист. "Фантастический прогноз" вышел, поскольку в устройство были введены негативные данные, в частности относительно избыточной чувствительности климата к изменениям концентрации углекислого газа, пишет "Вечерняя Москва".